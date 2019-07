CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Luglio 2019, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 07:58

Inviato a Castel VolturnoIl bagno lo fanno in pochi, quelli che proprio non ce la fanno a resistere al caldo spietato di Castel Volturno, Africa d'Italia, «dove Miriam Makeba c'è venuta a cantare/ la sua ultima canzone d'amore e libertà»: Jovanotti la ricorda per prima, nel freestyle incastonato dentro «'Nu juorno buono», prima emozione della maratona del suo terzo «beach party». Il bagno di sudore lo fanno tutti, svestiti sino al limite dell'osceno e/o della grande bellezza, dipende si sa. «Castel Volturno beach sei meglio delle Hawaii/ yes I know my way», ed è sempre nu juorno buono quando arriva la seconda dedica, a Pino Daniele, orgogliosamente nero a metà.Nella terra nera a metà, Mama Africa e il Lazzaro Felice torneranno puntuali, inesorabili punti di riferimento: Mama Africa evocata nella «Pata pata» inserita dall'uomo del pensiero positivo nel set del Liberation Project, ensemble multietnico con Phil Manzanera dei Roxy Music alla chitarra e l'ex Moderna City Ramblers, Cisco Bellotti alla voce; il Lazzaro Felice nel set a sorpresa della serata, quando sul palco principale salgono, con il protagonista, Enzo Avitabile, Rocco Hunt e, non atteso, Clementino, e «Soul express» si fonde in «Yes I know my way», funky su funky, sudore su sudore, neapolitan power su neapolitan power. C'è spazio anche per il «Dedicato a Pino Daniele» che proprio Clementino scrisse all'indomani della scomparsa dell'Uomo in Blues.