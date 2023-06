È stato girato in una Napoli «segreta, immaginifica e da cartolina» il video di «Kisses», singolo di lancio del nuovo album degli Slowdive. Ci sono corse su due ruote, rigorosamente senza casco, immagini notturne e diurne, sacre e profane, il lido Mappatella e il centro storico. La band, presenza storica della scena rock indipendente inglese e del movimento shoegaze, paga così pegno all’immaginario vincente di Napoli. Nel video un gruppo di giovani attori guida in motorino dando passaggi ad amici ed estranei. Il regista Noel Paul racconta: «Se il video evoca emozioni è grazie all’eccellente cast scelto. In particolare Charlie e Claudia, le due bellissime e coraggiose anime protagoniste del video». L’album «Everything is alive» arriverà l’1 settembre, sei anni dopo ««Slowdive» del 2017, album che segnò il ritorno discografico della band dopo oltre 20 anni di attesa.

