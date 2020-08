Lady Gaga sbanca gli Mtv Awards: cinque premi e sfilata di mascherine

Lady Gaga ha dominato gli Mtv Video Music Awards, tenutesi stanotte a New York, con una cerimonia fortemente caratterizzata dall'impatto della pandemia di coronavirus e influenzata anche dalle manifestazioni in corso nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Lo spettacolo di questa notte (il prime time di New York) somigliava poco a quelli degli anni precedenti, con la conduzione e parte dello show ospitati nel Barclays Center di Brooklyn ed esibizioni trasmesse da varie location all'aperto in tutta la città ed aperte ad un pubblico estremamente limitato.

La cerimonia è stata dedicata alla star di Black Panther, Chadwick Boseman, morto venerdì a 43 anni, dopo aver lottato per quattro anni contro un cancro al colon. La presentatrice Keke Palmer lo ha definito «un vero eroe, non solo sullo schermo ma in tutto ciò che ha fatto»: «Il suo impatto vivrà per sempre», ha aggiunto. Durante lo show, c'è stato anche un tributo ai lavoratori di New York in prima linea nella lotta al coronavirus che hanno rischiato la vita quando la città è stata devastata dalla pandemia, mentre il cantante canadese The Weeknd ha usato il suo discorso di accettazione dell'ambito premio per il Video dell'Anno per chiedere giustizia per i due afroamericani uccisi dalla polizia. Le ultime parole della serata sono state «black lives matter» («le vite dei neri contano»).

Le vittorie di Gaga includono quelle per il miglior artista, la miglior canzone e collaborazione dell'anno ed anche l'inedito Mtv Tricon Award, in riconoscimento dei suoi successi nella musica, nella moda e nella recitazione. «Voglio condividere questo premio con tutti a casa stasera. Ognuno ha la propria forma di Tricon», ha detto, prima di riflettere su un anno sconvolto da pandemia e disordini sociali. «Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio», ha detto Gaga, che ha indossato una serie di mascherine avveniristiche per tutta la serata, tra cui una che mostra l'onda sonora.

Ultimo aggiornamento: 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA