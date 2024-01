Laura Pausini, la fan (al suo concerto) chiede una canzone per l'ex ragazzo ma lei sbotta: «Ma che se ne vada a fan*ulo»

Laura Pausini si trova in giro per l'Italia con il suo "Laura 30 World Tour". Ogni data è uno show inedito tra canzoni inidmenticabili e interazioni con i fan che sono corsi da tutto il Paese per assistere alla festa dei 30 anni di carriera della cantante romagnola.

Laura Pausini ha le idee chiare sugli ex

Laura Pausini è solita, durante i suoi concerti, girare per i fan per avere delle interazioni con loro e per leggere i vari cartelli che decorano il parterre e gli spalti dei suoi show.

Tra questi, Laura ne ha notato uno in particolare in prima fila, apparetenente ad Alessia, la ragazza che ha filmato la scena divertente e l'ha postato su TikTok. Il cartello chiedeva alla cantante di interpretare una sua canzone in ricordo dell'ex fidanzato. «Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc*lo», ha risposto secca Laura che di ex non ne vuole proprio sapere!

Laura ha invitato la ragazza ad andare avanti con la sua vita che sarà sicuramente piena di bellissime sorprese, soprattutto senza l'ex.