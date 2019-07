Linda Andresano pronta ad incantare Baronissi: venerdì live con “I Miss You”

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:14

Il jazz di Linda Andresano live a Baronissi. L'artista sul palco con Marco De Gennaro, Antonello Altieri, Paolo Pelella, Ugo Rodolico. Uno stile raffinato e deciso, sonorità avvolgenti e sensuali. L’appuntamento è il prossimo 26 luglio, all’anfiteatro “Pino Daniele” dove Linda Andresano col suo ultimo disco “I Miss You” porterà sul palco tutta la sua intensità e potenza vocale con funk e soul che fondono insieme per incontrare il jazz.Un disco che rappresenta un momento di svolta, ma anche di grande determinazione sulle sonorità che la contraddistinguono da sempre. Linda porta sul palco della sua città, del suo pubblico emozioni e testi di grande impatto.«Quando si gioca in casa – dice - le emozioni sono duplici e io spesso trovo sempre sia complicato. Ma so anche che molti saranno emozionati quanto me perché erano con me nei momenti no, ed adesso sono difronte a me nei momenti più belli ed importanti. Ho l’onore di essere accompagnata da Marco De Gennaro al piano, Antonello Altieri al sax, Paolo Pelella al basso, Ugo Rodolico alla batteria. Ho una formazione di professionisti di grande rispetto. I loro curricula parlano da soli».