Lizzo, dopo la denuncia per molestie perde oltre 200 mila follower in sette giorni

Non appena la notizia è stata resa nota, molti fan di Lizzo non hanno potuto credere a ciò che stavano leggendo. Tre ex ballerine hanno accusato Lizzo e Shirlene Quigley (a capo del corpo di ballo dell'artista) per molestie sessuali e per aver favorito un ambiente di lavoro tossico. Da quel momento il calo dei follower sul profilo Instagram della cantante è stato imminente. Secondo il sito di statistiche Social Blade Lizzo ha perso 210.570 follower sul suo profilo social. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lizzo ha costruito la sua carriera affermandosi come portatrice di messaggi inclusivi e di empowerment femminile, e le accuse di aver creato un ambiente di lavoro malsano e di aver fatto pressioni sulle sue ex ballerine affinché partecipassero a spettacoli erotici hanno senza alcun dubbio minato la sua immagine. Infatti, la cantante nel giro di sette giorni ha perso quasi 220.000 follower su Instagram.

Da quando è stata diffusa la notizia delle accuse di molestie sessuali e body shaming, Lizzo ha subito una sostanziale perdita di follower sui suoi profili social. In un solo giorno il conteggio dei follower della cantante è diminuito di ben 88.885. Mentre su Twitter/X, ne ha persi oltre 14.000 follower. Ad analizzare i dati sui canali social della hitmaker è stato il sito di comparazione dei casinò KingCasinoBonus tramite Social Blade.