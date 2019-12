Marco Sentieri da Casalnuovo a Sanremo: «La canzone mi ha salvato, molti amici si sono persi»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vada come vada sabato, quando, alle 16.40 «ItaliaSì!» sceglierà in diretta su Raiuno gli altri cinque concorrenti da ammettere alla finale di «Sanremo Giovani»,, anzi Pasquale Mennillo di Casal di Principe, 38 anni, sarà l'unico campano in gara: si è già conquistato il passaporto per la manche sanremese del 19 dicembre sera, allorché, sempre su Raiuno, se la vedrà con gli altri nove arrivati dalle selezioni, più i due artisti provenienti da Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.«Perché ho lavorato a lungo come vocalist di orchestre spettacolo e di band, quando ho azzardato una carriera solista ho pensato di dover presentarmi ex novo. Marco è un nome che mi è sempre piaciuto, Sentieri era il titolo di una soap che guardavo da piccolo con mio padre».«La canzone non è mia, ma la storia mi assomiglia: io vengo da Casal di Principe, paese noto solo per la Terra dei fuochi e la camorra. I miei genitori hanno cercato di proteggermi, mi hanno fatto frequentare la parrocchia e l'oratorio, ma comunque... sono stato bullizzato anche io a scuola e quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone ho subito capito che dovevo farla mia, che era mia».«Gli arrangiamenti del pezzo sono di Adelmo Musso, che mi ha spinto a provare la strada di Sanremo: io sono nessuno, ma ho già 24-25 anni di gavetta, la mia strada è sempre stata in salita. Canto cover di Pino Daniele, dei Maneskin, di Rino Gaetano per sbarcare il lunario e mantenere mia moglie e i miei due figli, sono un onesto lavoratore della musica e niente di più. Ho provato a farmi notare anche in Romania, dove sono arrivato sino alla finale di X Factor, ma è dura emergere. Billy Blu ha funzionato: mi ha permesso di arrivare sin qui: devo ad Artegiani un grazie, oltre che una dedica».«Con Musso e la mia piccola casa discografica siamo pronti a giocarci il tutto per tutto, io già cammino tre metri sopra il cielo: a Casal di Principe sono tutti orgogliosi di me, del fatto che si possa parlare del nostro paese per motivi positivi. Mio padre è un fabbro, mia madre è una casalinga, favola o melodramma per ora vivo tutto questo come un sogno inatteso, per cui ho però lavorato duramente: tra gli staff dei concorrenti mi chiamano lo sconosciuto, credo sia un complimento, siamo arrivati sin qui solo con le nostre forze».«Andremo all'Ariston con la consapevolezza di essere una formichina tra i giganti, con l'incosciente stato d'animo di chi non aveva nemmeno osato sognare una cosa del genere. Se, invece, dovessi essere eliminato... andrà bene lo stesso, ritornerò alle feste di piazza e ai locali con più esperienza e senza abbandonare la speranza di poter far sentire la mia musica un giorno».«Io so quale è la mia voce, la mia musica la devo ancora trovare e scegliere, anche per quello il mio repertorio è così eterogeneo».