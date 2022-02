Mika, nuovo tour in Italia a settembre 2022: tutte le date

Mika è pronto a tornare sul palco e a portare la sua musica in tutta Italia da settembre 2022 con il tour "Mika - The Magic Piano". Uno show coloratissimo con due spettacoli per ogni città: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia.

Tutte le date: Verona, Firenze,Bari, Milano e Roma

La prima data - che sarà annunciata entro il 12 febbraio - sarà a Verona con due spettacoli, uno all’Arena di Verona e uno al Teatro Filarmonico. Seguiranno Firenze il 21 e il 22 settembre, Bari il 25 e il 26 settembre, Milano il 29 e il 30 settembre e Roma il 3 e 4 ottobre. Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di martedì 8 febbraio su Ticketone e Ticketmaster ad eccezione di quelli per le date di Verona che saranno in vendita successivamente dal momento che l’annuncio è atteso entro il 12 febbraio.

Doppio show in ogni città

Ogni città ci saranno ben due spettacoli, la connessione tra artista e pubblico, l’energia e l’intensità delle performance non mancheranno nel set teatrale così come nelle arene, ma le vibes saranno diverse e sempre nuove. Al teatro, l'atmosfera sarà più intima, con dialoghi e arrangiamenti acustici. Lo show nelle arene invece richiama quello che MIKA porterà in giro per il mondo, con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo di riservare ai fan sorprese spettacolari.