Portano la torta da casa, sullo scontrino 15 euro in più per tagliarla: «La cameriera ha perso 25 minuti»

Un taglio torta da 15 euro accende nuovamente la polemica degli scontrini pazzi. Ѐ successo a Pino Torinese, in una pizzeria. Fabio Bregolato che vive a Rosta, con una decina di amici e parenti, prenota in un locale. Tuttavia, le cose non vanno proprio come previsto. «Dovevamo festeggiare un compleanno» scrive in un post su Facebook. Ecco cosa è successo dopo.

Bregolato racconta: «Eravamo in dieci, pizza ottima e servizio ben fatto ma…. 15 euro per tagliare una torta portata da noi è stata proprio una caduta di stile». In allegato al post la foto dello scontrino: «Potevano pure passarci sopra, non mi è mai capitato in 40 anni (e di pizze ne ho mangiate parecchie) che un locale applicasse un sovrapprezzo per tagliare una torta». Bregolato sostiene di aver avvisato della torta: «La pizzeria non poteva far fare un dolce ma ha detto che potevamo portare noi una torta da fuori».

A proposito di "scontrini pazzi"...ieri sera, pizzeria di Pino Torinese. Pubblicato da Fabio Bregolato su Domenica 3 settembre 2023

Sui social si è scatenata la polemica, alcuni danno ragione a Bregolato, altri, invece, sottolineano come sia un servizio previsto. «A me è successo a Carmagnola – scrive una signora – ho pagato 2 euro per ogni fetta di torta».

Ed è quello che sostengono anche i titolari: «Lo abbiamo segnato regolarmente nello scontrino e ci paghiamo le tasse. È un servizio e come tale ha un costo». Bregolato non avrebbe neppure avvisato del dolce portato da casa: «Al momento della prenotazione non ha detto nulla. Quando è arrivato ci ha mostrato la torta e ha detto “Ci pensate voi?” Niente altro. Noi non siamo tenuti a fare questo servizio, anche perché rischiamo a servire qualcosa che non produciamo noi. Lo sappiamo bene, siamo specializzati in prodotti per celiaci e intolleranti», spiegano.

Appurato che la torta era confezionata hanno accettato: «Ma era minuscola, da non più di sei persone ed erano in dieci. La cameriera ha portato la torta in cucina e con fatica è riuscita a ricavare dieci fettine accettabili, le ha sistemate nel piatto in modo molto carino proprio per far fare bella figura al cliente nonostante le esigue porzioni. Insomma tra taglio, sistemazione e servizio al tavolo ci si è dedicata 25 minuti, tempo nel quale non ho potuto farle fare altro» sottolineano, infine, i titolari.