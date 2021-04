Addio a Mike Mitchell dei Kingsmen

Mike Mitchell, entrato nella storia del rock per il suo assolo di chitarra in «Louie Louie» dei Kingsmen, è morto a 77 anni venerdì scorso, giorno del suo compleanno. I Kingsmen nacquero a Portland, in Oregon, nel 1959, ma sfondarono solo quattro anni dopo con una rumorosa e censuratissima versione di «Louie Louie», scritta nel 1957 da Richard Berry.

Inconfondibile per l’intro, restò per sei settimane in testa alla hit parade Usa, mentre l’Fbi indagava sul testo, che urlava riferimenti non chiarissimi a una ragazzina da parte del protagonista della canzone che sembra essere unmarinaio («LouieLouie,ohpiccola, devo andare, una bella ragazzina mi aspetta»). Bandita in Indiana, conquistò ilmondo: più di 1.000 da quel momento, le cover.