Mtv Ema 2018, ecco le nomination, Camila Cabello mattatrice con 6

Mtv Europe Music Award 2018, ecco i nomi dei candidati al premio di Mtv che sarà assegnato a Bilbao il prossimo 4 novembre. Camila Cabello mattatrice con 6 nomination tra cui "Best Song" e "Best Video", per il brano "Havana" cantato con Young Thug, e "Best Artist". Si contendono il titolo di Best Artist anche Ariana Grande e Post Malone, entrambi in nomination in 5 categorie, e Drake e Dua Lipa (per loro 4 nomination, come Shawn Mendes, tra cui anche il "Best Local Act" per i rispettivi paesi).



Gli Mtv EMAs 2018 saranno trasmessi in diretta dal Bilbao Exhibition Centre sul network di canali MTV in oltre 180 paesi, raggiungendo oltre mezzo miliardo di case in tutto il mondo. In Italia saranno in diretta su MTV (solo su Sky canale 130) dalle 21.



Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato e Shade sono gli artisti in nomination per il "Best Italian Act". Di seguito tutte le nomination:



BEST ARTIST: Ariana Grande, Camila Cabello, Drake, Dua Lipa, Post Malone.



BEST VIDEO: Ariana Grande, Camila Cabello, Childish Gambino, Lil Dicky, The Carters.



BEST SONG: Ariana Grande per "No tears left to cry", Bebe Rexha con "Meant To Be" ft. Florida, Georgia con "Line", Camila Cabello con "Havana" ft. Young Thug, Drake con "God's Plan", Post Malone con "Rockstar" ft. 21 Savage.



BEST POP: Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa, Hailee Steinfeld, Shawn Mendes.



BEST NEW: Anne-Marie, Bazzi, Cardi B, Hayley Kiyoko, Jessie Reyez.



BEST LOOK: Cardi B, Dua Lipa, Migos, Nicki Minaj, Post Malone.



BEST HIP HOP: Drake, Eminem, Migos, Nicki Minaj, Travis Scott.



BEST LIVE: Ed Sheeran, Muse, P!nk, Shawn Mendes, The Carters.



BEST ROCK: 5 Seconds Of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse, U2.



BEST ALTERNATIVE: Fall Out Boy, Panic! At The Disco, The 1975, Thirty Seconds To Mars, Twenty one pilots.



BEST ELECTRONIC: Calvin Harris, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix, The Chainsmokers.



BIGGEST FANS: BTS, Camila Cabello, Selena Gomez, Shawn Mendes, Taylor Swift.



BEST WORLD STAGE: Clean Bandit, Charli XCX, David Guetta, Jason Derulo, Post Malone, Migos, J Cole, Nick Jonas, Alessia Cara.

Giovedì 4 Ottobre 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 20:51

