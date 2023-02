Liberato fa il bis a Napoli: l'annuncio della nuova data sui social

Dopo il sold out raggiunto in poche ore, Liberato decide di fare il bis in città. Arrivato poche ore fa l'annuncio della seconda data aggiunta a quella del 16 settembre. Il cantante segreto, caratterizzato dall'iconica felpa con il cappuccio, si esibirà a Napoli anche il 17 settembre. Un'occasione in più per i fan per godersi le sue hit nella splendida cornice di piazza del Plebiscito. Un'opportunità poi, per chi non è riuscito con la prima data, ad accaparrarsi i biglietti di uno dei concerti più attesi dell'anno in città.

Il nuovo tour, intitolato «Turnamm' a cas'», vedrà Liberato esibirsi in altre tre date in alcune delle principali città europee: l'11 giugno sarà a Berlino, il 15 giugno a Parigi e infine il 17 a Londra.