Dadà, il nuovo singolo «doce doce» al museo Madre di Napoli

L’instancabile sperimentatrice musicale Dadà pubblica giovedì 19 gennaio il nuovo singolo «doce doce». Il brano, di cui l’artista ha curato anche la produzione, rielabora, nella parte del ritornello, lo storico jingle del caffè Kimbo.

«Doce doce» è insaporito dall’inconfondibile atteggiamento sensuale e ironico di Dadà, che «sciuè sciuè» (veloce veloce) inventa un mondo fantasioso retrofuturista, che ha come protagonista il caffè e l’animus partenopeo. Un sound psichedelico incatenato a ritmi frizzanti, una miscela di sonorità innovative, calde ed ipnotiche accompagnate da lyrics rigorosamente cantate in dialetto napoletano, ormai diventato marchio di fabbrica del percorso artistico e musicale dell’artista.

Per la cantautrice ogni aspetto della vita è un’occasione per fare arte, comunicare e condividere; per «doce doce» la cantautrice si è lasciata ispirare dalla capacità di dialogare con le immagini e la pubblicità di Andy Wharol, dando vita a un progetto di cui è stata direttrice artistica a 360°, dalla musica all’immaginario fino alla cura di ogni dettaglio del videoclip. Il risultato è un tripudio di sonorità, colori e suggestioni, una follia pop art che non sarebbe stata realizzabile senza il lavoro di squadra con il presidente di Kimbo Mario Rubino, il responsabile della comunicazione Ciro Cacciola e la fashion designer Daria D’Ambrosio, che ha realizzato con Dadà tutti gli abiti e le scenografie.

«Doce doce» verrà presentato in anteprima in occasione di un esclusivo showcase che si terrà giovedì 18 gennaio al museo Madre di Napoli. L’evento, riservato a 100 fan e agli addetti ai lavori, è stato concepito come una performance dal vivo immersa in un’atmosfera dai codici della club culture attraverso la quale Dadà presenterà il nuovo singolo, il videoclip, le foto e i materiali di scena assieme ad alcune altre sorprese sonore realizzate proprio per la collaborazione con Kimbo, ispirate al mondo musicale del caffè.

Venerdì 26 gennaio, invece, Dadà si esibirà all’auditorium Porta del parco di Bagnoli portando sul palco il nuovo brano e presentando per la prima volta al pubblico napoletano la sua nuova formazione live con band.

Il brano giunge in seguito a un 2023 ricco di soddisfazioni per Dadà, che lo scorso giugno ha pubblicato il progetto discografico «mammarella», che ha portato in giro per l’Italia per tutta l’estate, intraprendendo un tour ricchissimo di date con cui ha continuato a lasciare il segno con la sua eleganza, la sua personalità e il suo inconfondibile stile musicale.