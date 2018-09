I Negramaro dal chitarrista in ospedale. «Stamattina lo abbiamo abbracciato»

Intorno al letto del chitarrista, isi sono raccolti in un abbraccio: un momento, secondo chi era presente, che è stato molto commovente. Per i medici che lo hanno in cura, i parametri vitali di Spedicato sono buoni: «L'assenza di peggioramenti» nella notte «induce a un pizzico di ottimismo», hanno fatto sapere dall'ospedale. Le condizioni di Lele sono stazionarie: al momento non è contemplata l'ipotesi di un intervento chirurgico.Spedicato è in ospedale da ieri, quando mentre si trovava in casa con la moglie, attrice, che è incinta e sta per dargli un figlio, ha accusato un grave malore, che poi si è scoperto essere dovuto ad una emorragia cerebrale. Tutto il mondo della musica, in queste ore, non ha fatto mancare il sostegno a Lele, alla sua famiglia e alla band guidata da: l'hashtag #ForzaLele ha conquistato i social, con tanti messaggi da parte di fans e cantanti, da(salentina come il gruppo) ae tanti altri.