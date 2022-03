«Nmiezo a niente», il nuovo singolo dei Foja con Enzo Gragnaniello

Esce oggi “’Nmiezo a niente”, il nuovo singolo dei Foja. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello ed è un ulteriore passo di avvicinamento all’uscita del nuovo album, il prossimo aprile.

Dario Sansone, leader dei Foja, parla così del brano: «“Nmiezo a niente” è una canzone profonda come il mare, è un viaggio sotterraneo nelle nostre coscienze, una riflessione sulle nostre effimere necessità, sull'infanzia tradita, sulla eterna migranza delle anime. La band è accompagnata dalla voce ruvida come la pietra lavica di Enzo Gragnaniello, cantore dell'immateriale, poeta della nostra città a cui è legata da una linea di sangue musicale dove tradizione e sperimentazione si incontrano.»

E proprio Gragnaniello afferma: «Quando ho ascoltato “Nmiezo a niente” ho sentito qualcosa di profondo, che si avvicinava anche musicalmente alle mie corde vocali. Non ho avuto dubbi ed ho accettato subito di partecipare a questo duetto.»

I Foja sono fra i principali esponenti di un nuovo sound che, partendo da un forte legame con la tradizione folk napoletana, si arricchisce di contenuti e suoni contemporanei. Hanno realizzato tre album in studio e partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione, fra cui spiccano le canzoni realizzate per “L’Arte della felicità” e “Gatta Cenerentola”, entrambe candidate al David di Donatello come migliore canzone originale. Hanno suonato al Teatro San Carlo, diretti da Franco Dragone del Cirque du Soleil, e portato seimila persone a Castel Sant’Elmo. Vantano collaborazioni con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero.