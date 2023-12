Ultimo, “Occhi Lucidi”: Maria Esposito è la protagonista del videoclip

Disponibile da oggi, venerdì 1° dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Ultimo dal titolo Occhi Lucidi.

Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende con un brano di grande impatto e forte emotività.



“Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili”, vola altissimo il canto di Ultimo nel passaggio-chiave che incornicia il concept della ballad, restituendo la sensazione di smarrimento, non sempre facile da palesare, che accomuna tutti in un presente dalle troppe domande e dalle poche risposte.

In questo limbo di attese e di non detti, correre con l’immaginazione alle cose per cui vale la pena emozionarsi è l’unica strada per spazzare via le nebbie dell’incertezza e guardare al futuro con occhi nuovi e immutata commozione.



L’inedito è accompagnato dal videoclip ufficiale che vanta un guest d’eccellenza.

Ad affiancare Ultimo è infatti l’attrice Maria Esposito, esplosa come fenomeno di massa dopo la partecipazione alla nota serie Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci.

Pre salvando il branoOcchi Lucidi su Spotify, Amazon Music ed Apple Music, i fan hanno avuto la possibilità di provare a partecipare ad un evento esclusivo che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre nella città di Napoli.

La scelta conferma ancora una il profondo legame che unisce l’Artista al capoluogo partenopeo, dove Niccolò si esibirà con due concerti evento a luglio del 2024.

Mancano infatti 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana.