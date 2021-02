«Ok», il nuovo album di Gazzelle in uscita il 12 febbraio: a Milano in anteprima nascosto nelle cassette antincendio

Ok, il nuovo album di Gazzelle uscirà venerdì 13 febbraio e intanto a Milano sono comparse delle curiose cassette antincendio, che al loro interno contengono la copia in vinile della nuova fatica discografica del cantautore romano.

Come annunciato da Gazzelle sui canali social, in giro per Milano sono comparse delle curiose cassette antincendio, che nascondono al loro interno una preziosa copia in vinile del suo ultimo album, “Ok”. In attesa dell’uscita ufficiale datata venerdì 12 febbraio infatti l’artista ha deciso di fare un regalo ai suoi fan: una cassetta per idranti è quindi stata notata e immediatamente saccheggiata, rivelando al suo interno appunto il “dono” di Gazzelle che ha permesso al fortunato passante di poter ascoltare l’atteso disco in anteprima…

