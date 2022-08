Orietta Berti, paura al concerto di Ferragosto: un drone precipita sul pubblico, ferita una donna

Paura ad Agrigento al concerto di Orietta Berti: durante lo spettacolo musicale di ieri sera in piazzale Giglia, nella meravigliosa città siciliana, un drone utilizzato per effettuare foto e video dall'alto, gestito da un fotografo, è precipitato piombando sul pubblico. Una donna, che era seduta su una panchina, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.