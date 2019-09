Il ritorno dei Beales: Paul e Ringo incidono un brano di John e George

Sabato 14 Settembre 2019, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reunion fraper incidere una cover di Grow Old with Me, una canzone scritta da John Lennon nei mesi prima di essere ucciso, nel dicembre del 1980. Il brano include anche parti di una canzone di George Harrison. Lennon scrisse Grow Old with Me mentre incideva Double Fantasy, il suo ultimo album, firmato insieme alla moglie Yoko Ono.A far scoprire la canzone a Ringo Starr è stato il produttore di Double Fantasy Jack Douglas, che ha fatto ascoltare al musicista una versione demo. «Jack mi ha chiesto se avevo mai ascoltato i Bermuda Tapes, le demo di John Lennon di quel periodo», ricorda Ringo Starr, in una intervista al Guardian. «Non le avevo mai sentite...ho amato da subito questa canzone e l’ho cantata al meglio che ho potuto. L’alta cosa bella è che volevo davvero che Paul partecipasse e ha risposto positivamente. Mi ha raggiunto e ha suonato il basso e cantato un pò con me. C’è John, ci sono io e c’è Paul. Non è un lancio pubblicitario, e quello che volevo. E le corde che Jack ha arrangiato per questo brano, se le ascolti bene, riprendono un verso di Here Comes the Sun». Quindi si può dire che ci siamo tutti e quattro», ha spiegato. Harrison è morto per un cancro ai polmoni nel 2001.