Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale

. Così Raffaella Carrà ha annunciato su Twitter l'arrivo di un nuovo album per le festività di fine anno, dal titolo "Ogni volta che è Natale". Il disco conterrà canzoni in stile natalizio: in copertina, la star del mondo dello spettacolo è ritratta all'interno di una stella dorata con lo sfondo bianco come la neve, simbolo del Natale.



Grande notizia dunque per i numerosi fan italiani della cantautrice, in quanto l'ultimo album in studio della cantante bolognese risale al 1993, dal titolo Hola Raffaella

Giovedì 27 Settembre 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:16

