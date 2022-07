Ravello Festival 2022, sold out il concerto di Zubin Mehta

Ed è sold out. Il concerto del Ravello Festival 2022 che vede il ritorno di Zubin Mehta sabato 16 luglio (ore 20), alla guida dell'orchestra del Maggio musicale fiorentino, di cui direttore emerito a vita dopo esserne stato direttore principale dal 1985 al 2017.

Personaggio iconico, dal 1958 su tutti i podi più prestigiosi del globo, il maestro ha scelto Villa Rufolo e un programma che prevede, nella prima parte, l'esecuzione dell'Overture e di estratti da Le creature di Prometeo, op.43 di Beethoven e di Cajkovskij: Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, op. 33, con solista Antonio Meneses, musicista brasiliano di caratura, membro del leggendario Trio Beaux Arts (1998 - 2008). Nella seconda parte, sempre di Cajkovskij, la Quarta Sinfonia in fa minore, op.36.

Invece, domenica 17 luglio (ore 21.30), per celebrare i vent'anni della costituzione della Fondazione Ravello, ci sarà il primo appuntamento jazz della stagione con protagonista Dee Dee Bridgwater, accompagnata da Tony Momrelle voce degli Incognito e, in un'ottica di valorizzazione delle realtà musicali del territorio, dalla Salerno Jazz Orchestra diretta da Gianni Pepe e dalla voce di Walter Ricci. Le tre voci interpreteranno brani iconici quali What A Wonderful Word, St. James Infirmary, Come Sunday e brani contemporanei alternandoli con standard jazz. Ma anche questo concerto è sold out.