Rose Villain, le foto hot (generate con l'I.A.) diffuse sul web: «Mi sento a disagio e violata, ho denunciato»

Rose Villain denuncia la diffusione sul web di sue foto senza veli generate con l'intelligenza artificiale. Si tratta di "Deep Fake" o "Deep Nude", immagini che ritraggono celebrità (ma anche persone comuni) senza vestiti, create ad hoc da un computer e senza il consenso dei soggetti ritratti. «Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake. Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata», ha scritto Rose Villain su Instagram.

Moto rubata a Milano, Rose Villain chiede aiuto sui social e un follower la ritrova: ecco come lo ha ricompensato

Rose Villain e le foto "Deep Fake": la denuncia

La cantante, protagonista a Sanremo 2024 con il brano "Click Boom!", ha aggiunto: «Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo».

E ha concluso: «È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare».

Per Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, questo incidente non rovina il bellissimo momento che sta vivendo. Dopo la partecipazione al Festival e l'uscita dell'album "Radio Sakura", la cantante si sta godendo una vacanza alle Maldive, prima del tour estivo che la porterà in tutta Italia.