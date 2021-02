Sanremo 2021: Willie Peyote favorito per il premio della critica. Poche chance di vittoria per Orietta Berti. Con la conferenza stampa di presentazione del 71mo Festival siamo entrati ufficialmente in clima Sanremo e anche i bookmaker si danno da fare.Manca poco meno di un mese al Festival di Sanremo 2021 targato Amadeus e la macchina organizzativa è in pieno fermento. Se per i favoriti alla vittoria non sembrano esserci dubbi con Francesca Michielin e Fedez in testa a 4,00. Gli analisti di Stanleybet.it studiano le opzioni anche per le altre categorie a partire dal Premio della Critica che vede vincitore Willie Peyote. Il cantautore rapper debutterà a Sanremo col brano "Mai dire mai (La locura) e vale 5 volte la posta, seguito da Bugo a 6,00. Per lui però i bookmaker vedono anche l’ultimo posto a 4,50 dopo Orietta Berti a 2,75.

Sanremo 2021, i cantanti favoriti secondo i bookmaker

Cambio di programma, invece nella sezione Vincente con i Maneskin che salgono al secondo posto a 6.00 scavalcando Irama che schizza da 5,00 a 10,00. Terzo posto a 9,00 per Aiello, Annalisa e La Rappresentante di lista. Quote in salita anche per l’ultima vincitrice di Amici, Gaia che passa da 8,00 a 18,00, come per Arisa, veterana di Sanremo da 10,00 a 14,00. Stabili, invece a 10,00 Ermal Meta e Gio Evan. Il giovane cantautore Fulminacci vale 14 volte la scommessa, insieme a Madame, Malika Ayane, Noemi e Random. Lontanissimi i big del calibro di Francesco Renga (25,00), Max Gazzè (15,00) e Lo Stato Sociale (15,00). In fondo alla classifica la band romagnola Extraliscio, sul palco con Davide Toffolo a 30 volte la posta insieme ai Coma Cose e Ghemon, mentre Orietta Berti chiude la lavagna a 70 volte la posta.

Ultimo aggiornamento: 15:37

