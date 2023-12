Sanremo Giovani la finale stasera, ecco i finalisti: da Clara di Mare Fuori ai Santi Francesi di X Factor. Oggi svelato il cast completo del Festival e le canzoni in gara

Sanremo 2024, si parte. Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la finale di Sanremo Giovani. Ai 27 Big si aggiungeranno quindi i tre vincitori di stasera (intorno a mezzanotte) e scopriremo così la lista dei 30 cantanti in gara. L'appuntamento con Amadeus è alle 21.30.

Sanremo giovani, la finale: stasera i big diranno i titoli delle canzoni

Oggi al Teatro del Casinò di Sanremo non ci saranno però solo i Giovani, perchè sul palco arriveranno anche i 27 big già annunciati che, con Amadeus, annunceranno il titolo della loro canzone in gara. Sono previste in scaletta loro performance e momenti in cui verranno ripercorse le loro carriere.

Finalisti: chi vota

In tutto i finalisti sono 12.

A votare sono appunto la commissione musicale e il direttore artistico del Festival, ciascuno con un peso del 50%. I primi tre classificati voleranno all'Ariston per Sanremo 2024 portando ovviamente testi nuovi rispetto quelli con cui sono arrivati alla serata di oggi.

Ecco chi sono i 12 finalisti di Sanremo Giovani

Dipinto: alias di Armando Di Pinto, rapper napoletano, tra i suoi artisti preferiti ci sono 50 cent e The Notorious B.I.G. Canta Criminali

Fellow: nome d'arte di Federico Castello, 22enne nato ad Asti. Nel 2021 partecipa a X Factor e arriva quarto. A Sanremo Giovani si presenta con il brano Alieno, dedicato agli "sfigati della festa".

Nausica: classe 2003 catanese, appassionata di musica fin da quando era piccola. A sedici anni, nel 2019, è arrivata fino agli Home Visit di X Factor, suona l'arpa, la chitarra, il basso, il pianoforte. Canta Favole.

Omini: band piemontese composta da Julian e Zak Loggia, al basso e alla voce, e alla chitarra e ai cori. Assieme a loro c'è anche Mattia Fratucelli alla batteria. Arrivano da X Factor dove nella scorsa edizione sono arrivati fino alla semifinale, edizione poi vinta dai Santi Francesi anche loro protagonisti a Sanremo Giovani. Cantano Mare Forza 90i

bnkr44: 6 ragazzi della provincia di Firenze. Cantano Effetti speciali

Clara: ex modella, viene dalla provincia di Varese. Ha raggiunto una certa popolarità con il ruolo di Crazy J in Mare Fuori. Canta Boulevard

GrenBaud: Simone Buratto, milanese doc. È molto noto sul web per le sue dirette su Twitch, che l’hanno reso uno degli streamer italiani più seguiti in assoluto. Canta Mama

Jacopo Sol: vero cognome Porporino, pugliese. Canta COSE CHE NON SAI

Lor3n: vero nome Lorenzo Iavagnilio, da Isernia. Canta Fiori d'inverno

Santi Francesi: i piemontesi vincitori di X Factor 2022, cantano Occhi tristi

Tancredi: milanese, viene da Amici 20 e canta Perle

Vale LP: Valentina Sanseverino, napoletana. Nel 2021 ha partecipato a X Factor dove presenta l'inedito Cheri. Canta Stronza

I Big in gara

I cantanti BIG in gara quest'anno sono 27 come annunciato da Amadeus il 3 dicembre. Un record assoluto (5 in piu' dello scorso anno). A loro si aggiungono i 3 vincitori stasera di Sanremo Giovani 2023.