Sfera Ebbasta è "Famoso": il 20 novembre esce il nuovo disco. Tra i feat Guè Pequeno e Marracash. A due anni di distanza da Rockstar, il rapper dai capelli fluo annuncia il nuovo album e soprattutto la tracklist conposta da 13 brani e prestigiose collaborazioni.

Nei giorni scorsi aveva postato su Instagram delle stories in cui annunciava importanti novità, ora è ufficiale: il 20 novembre esce il nuovo disco di Sfera Ebbasta dal titolo "Famoso". Oltre alla copertina che lo rappresenta circondato da gente che desidera la sua anima d'artista, Sfera ha pubblicato anche la la tracklist composta tra 13 brani e da tantissime collaborazioni nazionali come Marracash & Guè Pequeno e internazionali. Tra cui: J Balvin, Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki, Lil Mosey. Tra i produttori spiccano le presenze di Charlie Charles (che è anche produttore esecutivo del progetto), Diplo, Junior K, Sky Rompiendo, London On Da Track, Drillionaire, Steve Aoki, $€. Il disco arriva a due anni da Rockstar (sempre prodotto da Charlie Charles).

Questa la TRACKLIST

1. Bottiglie Privè - Produced by Charlie Charles

2. Abracadabra (feat.Future) - Produced by Junior K

3. Baby (feat. J Balvin) - Produced by Sky Rompiendo

4. Macarena (feat.Offset) - Produced by London On Da Track

5. Hollywood - Produced by Diplo

6. Tik Tok (feat. Marracash & Guè Pequeno) - Produced by Drillionaire

7. Male - Produced by Drillionaire

8. Giovani Re - Produced by Junior K

9. Gelosi - Produced by Junior K

10. 6 AM - Produced by Junior K

11. Salam Alaikum (feat. 7ARI & Steve Aoki) - Produced by Steve Aoki

12. Gangang (feat.Lil Mosey) - Produced by Drillionaire

13. $€ Freestyle - Produced by $€

