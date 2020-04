“Tu sei un'emozione” (Borsi Records/Believe) è il titolo dell'ultimo singolo di Mattia De Simone, in uscita anche con un official video già in vetrina sul web (YouTube e Spotify) e sui social network in questi tempi difficili per l'emergenza Coronavirus. Il 26enne cantautore napoletano si ripresenta con un brano pop effervescente, dal mood romantico, orecchiabile e coinvolgente, prodotto da Davide Tagliapietra (leader group dei musicisti di Gianna Nannini) e che anticipa la pubblicazione dell'album d'esordio. Il testo ripercorre i momenti di un incontro fatale che riemergono nella mente e provocano un mix di gioia e nostalgia. «Un giorno mi sono affiorati nella memoria alcuni ricordi, ho avvertito una forte scossa emotiva e ho risentito quel... suo profumo sulla pelle - spiega Mattia - e così di getto, quasi spontaneamente, mi è venuta fuori questa canzone che è anche una sorta di dedica alla musica, immaginando che ti ascolti, ti elettrizzi, ti emozioni al suono di ogni nota che vibra in te».



Il pezzo, dal ritmo fresco e piacevole, si annuncia di facile ascolto in questo periodo tra primavera ed estate. Mattia De Simone ha iniziato a comporre da adolescente e ha frequentato varie scuole musicali. Nel 2015 si esibisce in diversi palcoscenici cittadini con esiti incoraggianti e nello stesso anno, al Maschio Angioino, nel corso di un evento dedicato alla memoria di Pino Daniele, riceve il premio "BonSuarè" dal Comune di Napoli quale "cantautore emergente partenopeo". Poco prima aveva superata una lunga e severa selezione nazionale prima di partecipare al talent televisivo su Rai2 "The Voice of Italy", raccogliendo vasti consensi. Da allora ad oggi Mattia ha accelerato nella sua produzione firmando i primi due brani ufficiali ("ore 8", unplugged, prodotto con Andrea Morelli, del team Cremonini e il Volo, e "Quel singolo che non ho scritto io") sino ad approdare, nell'estate 2018, al tour mondiale di James Blunt, esibendosi come "opening act" nelle tappe italiane (Genova, Padova, Carpi, Mantova e Roma) del famoso pop-singer inglese, suscitando interesse e simpatia tra il pubblico e in radio, nonché i favori della critica. Ora quest'ultimo lavoro anticipa l'uscita del suo primo album discografico.