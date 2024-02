Sanremo, Alfa rischia la squalifica? Canzone pubblicata sui social: cosa è successo

Alfa rischia la squalifica da Sanremo 2024? Il giovane artista ha pubblicato nelle Instagram stories un video in cui accenna con la chitarra una canzone con la didascalia: «Prima che esca tolgo l'audio, a stasera». Immediatamente è scattato l'allarme sui social: Alfa ha spoilerato la sua "Vai" prima dell'esibizione ufficiale?

Le cose non starebbero esattamente così.

Il rapper ligure avrebbe cantato i versi di "Vai" con una melodia diversa da quella che è stata "iscritta" alla rassegna canora al via stasera. Nessuna violazione regolamentare, quindi. La story, in ogni caso, è stata rimossa dopo poco dal profilo Instagram di Alfa.

Alfa partecipa a Sanremo 2024 con la canzone “Vai!” (di A. De Filippi - I. B. Scott - M. A. Jackson - A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano).

«È il frutto delle riflessioni dei miei ultimi cinque anni, da quando ho capito che avrei voluto fare questo mestiere. Il messaggio è: andiamo avanti senza guardare indietro. Non ci si deve fermare. A livello musicale è molto energetico con la cassa dritta come un battito cardiaco. Una scelta coraggiosa per me». Così Alfa ha descritto a Tv Sorrisi e Canzoni la sua canzone in gara al Festival.

Nel testo il giovane artista esprime il desiderio di godere appieno dei propri sentimenti: «Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite». Il brano è accompagnato fin dai primi secondi da un fischettìo, musicalmente rievoca il genere country ma anche la dance.