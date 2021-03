Amadeus, cambio di scenografia all'Ariston. Ma i fan notano un dettaglio incredibile: «Avete visto cosa c'è?»

Amadeus, cambio di scenografia all'Ariston. Ma i fan notano un dettaglio incredibile: «C'è un pene». Per la seconda serata, Fiorello e Amadeus hanno pensato a un pubblico particolare. In assenza di persone e per non lasciare le poltrene vuote, hanno riempito le sedute con palloncini in stile emoticon.

C'è il bacio, il sorriso, la risata. In tante forme e colori differenti. Fiorello si è perfino divertito a scoppiare i palloncini con uno spillo, facendo rimbombare tutto l'Ariston.

Ma sui social, ai follower non è sfuggito un particolare. Che ha fatto subito il giro del web.

«C'è un pene tra i palloncini», scrivono increduli alcuni utenti. E ancora: «Un palloncino è a forma di pene, chi lo ha messo lì?». La bizzarra immagine infiamma i social. E il bizzarro "spettatore" diventa protagonista della seconda serata.

