Blanco, follia sul palco di Sanremo: devasta tutto e si prende i fischi del pubblico: «Fuori». Cosa è successo

Blanco, follia sul palco di Sanremo: devasta tutto e si prende i fischi del pubblico: «Fuori». Durante la prima serata del Festival Amadeus ha invitato il cantante vincitore della scorsa edizione del Festival, insieme a Mahmood, per dargli la possibilità di presentare in prima visione il suo nuovo singolo: L'isola delle Rose. Tuttavia, Blanco non è riuscito a completare la sua esibizione. Tutt'altro.

Cosa è successo

Blanco durante la performance ha avuto difficoltà a cantare per problemi tecnici e più volte ha ripetuto al microfono: «La voce, non si sente niente». Poi, accecato dalla rabbia ha cominciato a lanciare i fiori del Teatro Ariston contro il palco, con aggressità. Terminata la canzone, il pubblico ha cominciato a fischiare: «Buuuu!».

Immediato l'intervento di Amadeus, che innanzitutto preso dal panico ha chiamato il cantante Salmo (secondo errore per Amadeus durante la prima serata di Sanremo) e poi ha proposto a Blanco, contro l'opinione del pubblico (che ha continuato a fischiare), di tornare sul palco più tardi per esibirsi una seconda volta e magari, senza imprevisti.