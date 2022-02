Checco Zalone a Sanremo attacca gli omofobi. Critiche dei social: «Non fa ridere»

Checco Zalone fa il suo esordio assoluto a Sanremo. Amadeus lo chiama sul palco aspettandosi l'arrivo dalla scalinata, ma lui è seduto tra il pubblico. «Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, e voglio partire da qui, umiltà, Amadeus, voglio partire con loro, perché amo il popolino».

APPROFONDIMENTI SANREMO 2022 Lorena Cesarini: «Sono nera e questo ha dato fastidio, ho... IL GIOCO Fantasanremo, Sangiovanni e l'urlo con Amadeus:... IL PERSONAGGIO Da X Factor a Sanremo: chi è Paola Di Benedetto, conduttrice...

Dopo l'applauso si alza e si dirige sul palco (senza mascherina), sbagliando strada. «Faccio lo stupido ma sono un ragazzo di provincia. Mi sento un Maneskin. E' emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. E' il minimo che mi poteva dare la vita». Poi una gag sulle conduttrici: «Ottime scelte quelle che ti ha imposto Giovanna».

Sanremo 2022, pagelle look seconda serata. Amadeus osa il colore 8, Sangiovanni in rosa 7. Lorena Cesarini 6

FantaSanremo, Sangiovanni fa dire ad Amadeus «Papalina»: ecco quanti punti vale l'esclamazione

Lo sketch di Checco Zalone

«Racconto una storia ambientata in Calabria, così non si offendono». E insieme ad Amadeus inizia a leggere la storia, imitando i dialetti e denunciando l'omofobia. Il conduttore lo spalleggia, ma si ferma spesso scoppiando a ridere. Dopo la fiaba, canta una canzone scritta per l'occasione, sulle note di "Almeno tu nell'universo", di Mia Martini.

Critiche social

Le prime impressioni sull'esordio di Checco Zalone però non sono positive. Tante le critiche che si leggono sui social. «Non fa ridere, è il suo peggior sketch», e ancora «ci ha fatto rimpiangere Fiorello».

Spiace dirlo ma per me

comicità Fiorello >>>>>>>> comicità Checco Zalone #Sanremo2022 — Ida Jo 💐Sanremo era 💐 (@LokiSnape) February 2, 2022