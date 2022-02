Lorena Cesarini: «Sono nera e questo ha dato fastidio, ho scoperto che non sono italiana come gli altri». E piange sul palco

La voce spezzata dall'emozione, un discorso potente e coraggioso. Lorena Cesarini si prende il palco dell'Ariston a Sanremo e parla del razzismo nei suoi confronti, e non solo: «Mi presento, sono nata a Dakar e sono cresciuta a Roma. Amadeus mi ha annunciato come conduttrice e io sono qua. Ma dopo l'annuncio, ho scoperto a 34 che non è vero che sono italiana come tante. Resto nera. Nessuno aveva sentito l'urgenza di dirmelo, ma dopo l'annuncio qualcuno l'ha voluto dire. Forse questa pelle è un problema. Ho ricevuto insulti sui social come: 'Ecco l'extracomunitaria'». L'attrice si emoziona e piange. Il suo monologo sul razzismo colpisce. Amadeus la osserva immobile. Il pubblico la applaude.

