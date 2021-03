Sanremo 2021, Chiara Ferragni chiede ai follower di sostenere Fedez. L'appello di Leone: «Votate papà»

Chiara Ferragni chiede ai follower di votare in massa Fedez. Poi l'annuncio di Leone: «Votate papà». Stasera, per la finale del Festival di Sanremo, viene aperto per la prima volta il televoto. L'impreditrice digitale lancia l'appello all'esercito di follower dei Ferragnez (22,7 milioni di follower Chiara e 11,6 milioni Fedez) e se - come si pensa - risponderanno in massa, la classifica potrebbe modificarsi notevolmente.

In una serie di stories, Chiara Ferragni afferma: «Ragazzi votate Fede e Francesca. Poi taggatemi nelle stories che le guardo tutte». Poi, Chiara lancia anche un sondaggio per sapere se i seguaci stanno votando. Non è tutto. Anche il piccolo Leone - ormai tenerissima webstar - lancia l'appello: «Votate papà, codice 11».

A sostenere Fedez e Francesca Michielin, un'altra influencer di peso. Georgina, la moglie di Ronaldo, invita i suoi 23,9 milioni follower a votare per il duo formato dal rapper milanese e la cantante veneta. Fedez-Michielin sul podio? Staremo a vedere.

