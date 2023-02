Kekko dei Modà: «La depressione mi ha cambiato. Ero terrorizzato dal palco». La confessione a Domenica In

Chiuso Sanremo 2023, torna l’appuntamento con la maratona canora di Domenica in che, unico programma della televisione italiana, ha il privilegio di andare in onda direttamente dal teatro Ariston e dal palcoscenico che è stato lo scenario fino a poche ore prima del Festival della canzone italiana.

Solo qualche ora prima infatti Amadeus e Gianni Morandi avranno incoronato il vincitore o la vincitrice della più celebre kermesse canora italiana e Mara Venier, direttore artistico e padrona di casa di Domenica in, avrà il compito di traghettare il pubblico televisivo dal fantastico Carnevale catodico-musicale tricolore, alla vita di tutti i giorni che, inesorabilmente, tornerà a bussare alle porte di tutti da lunedì 13 febbraio 2023 (con una piccola appendice lunedì sera con la diretta dei Soliti ignoti che ospiterà il cantante o la cantante vincitrice di Sanremo 2023).

Il menu quindi della puntata numero ventidue di questa stagione di Domenica in è presto detto. Saranno infatti presenti tutti i 28 partecipanti a Sanremo 2023 che oltre ad essere presentati e intervistati da Mara Venier, si sottoporranno alle domande dei giornalisti e degli opinionisti presenti sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Fra di loro è confermata la presenza di due grandi amici di Domenica in e di zia Mara, ovvero il conduttore e condottiero di Vita in diretta Alberto Matano e il buon Pino Strabioli, fra i più esperti della storia del Festival di Sanremo.

Il racconto

Il leader confessa a Mara Venier di aver avuto paura durante il Festival: «Per me il giudizio altri ha molto peso ma poi ho capito che bisogna essere in pace con se stessi. Amadeus mi ha aiutato molto ma è stata una settimana dura: puoi andare negli stadi del mondo ma quel palco fa davvero paura. La depressione mi ha cambiato».



«A mia figlia ho detto che avevo mal di gola quando non ho cantato per la depressione. Mi voleva curare con le medicine del pediatra. Anche Levnta ha parlato della depressione post-partum. Parlare della depressione non è facile in una canzone. Ognuno affronta la cosa a modo suo». Kekko racconta anche di aver avuto attacchi di panico e che la depressione è scoppiata all'imporvviso: «Andate dallo psicologo, fa bene a tutti»