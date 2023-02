FantaSanremo, la classifica completa dei cantanti dopo la seconda serata del festival: è LDA il primo

L'8 febbraio si è conclusa anche la seconda serata del festival di Sanermo, ed ora che tutti e 28 i cantanti in gara si sono esibiti, è arrivato il momento di stilare la classifica del FantaSanremo, il fantasy game nato per gioco e che ad oggi è diventato un vero e proprio fenomeno nazionale.

LDA si aggiudica, per il momento, il primo posto in classifica con 125 punti (seguito da Sethu con 115) guadagnati grazie ai i bonus presi sia durante la sua esibizione che durante tutta la settimana del Festival, come ad esempio un bonus di 10 punti per aver battuto il cinque a Gianni Morandi sul palco, il cosiddetto bonus Dargen (cantante in gara della scorsa edizione) da 5 punti per aver indossato gli occhiali da sole, o ancora, fuori dalla gara, un bonus di 25 punti per aver lasciato un caffè sospeso per un altro artista al bar Papalina - luogo in cui è nato il FantaSanremo - e anche un bonus di 20 punti, offerto da Pandora, per aver ricevuto ed accettato una proposta di matrimonio durante la settimana del festival.

Ecco la classifica completa e i punti guadagnati dai 28 artisti in gara durante le prime due serate del festival:

LDA - Se poi domani: 125

Sethu - Cause perse: 115

Paola e Chiara - Furore: 103

Marco Mengoni - Due vite: 85

Coma_Cose - L'addio: 77

Colla Zio - Non mi va: 69

Colapesce e Dimartino - Splash: 65

Mr Rain - Supereroi: 65

Rosa chemical - Made in Italy: 65

Madame - Il bene nel male: 60

Tananai - Tango: 60

Lazza - Cenere: 59

Ariete - Mare di guai: 57

Will - Stupido: 57

Modà - Lasciami: 56

Levante - Vivo: 51

gIANMARIA - Mostro: 50

Mara Sattei - Duemilaminuti: 50

Olly - Polvere: 49

Leo Gassman - Terzo cuore: 46

Cugini di Campagna - Lettera 22: 44

Elodie - Due: 43

Ultimo - Alba: 44

Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato: 38

Giorgia - Parole dette male: 37

Articolo 31 - Un bel viaggio: 29

Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima): 26

Shari - Egoista: 25