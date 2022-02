Noemi sexy a Sanremo 2022, l'abito è tutto in trasparenza: social scatenati

«Noemi è sempre più bella, ma che si mangia a colazione?». Sui social dopo la prima esibizione della cantante romana a Sanremo 2022, il verdetto è unanime: i suoi look migliorano con il tempo. Qualche anno fa la rossa dell'Ariston aveva fatto scalpore per il cambiamento fisico, oggi possiamo focalizzarsi su quello (in meglio, decisamente) del suo look.

Il look tutto in trasparenza

Per la prima serata del 72esimo Festival della canzone italiana ha sceso le scale in un modello di Alberta Ferretti un po' etereo-svolazzante un po' tutto in trasparenza: gambe in vista, insomma, ma niente di volgare. Tanto che sui social è tutto un applauso sia da parte degli uomini che da quella delle donne (che, si sa, è notoriamente più esigente). "Ti amo non lo so dire". Che ha stile invece, la ragazza lo dice benissimo.