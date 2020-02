Sanremo 2020, la nonna di Diletta Leotta e l'ironia social: «Era meglio se facevo il trono over»

La nonna di Diletta Leotta diventa star della prima serata. E' a lei, 85 anni, che è dedicato il monologo di Diletta Leotta sulla bellezza (che non ha convinto). I social sono invasi da meme e battute esilaranti sulla nonna seduta in platea che sembra impassibile, forse per la troppa emozione. «Era meglio se andavo fare il trono over di Maria», una delle frasi cult. E ancora: «Il monologo della Leotta non ce lo meritavamo, e su nonna mi pare della stessa opinione».

«Diletta bella de nonna me s'è scaricato l'amplifon!»

«La nonna di Diletta Leotta imbarazzata come me al saggio di Natale in prima elementare». Ma c'è anche chi la riempie di complimenti. «85 anni portati benissimo».

Diletta Leotta, monologo a Sanremo: «La bellezza non è un merito». Nonna Elena in platea



La nonna di Diletta Leotta durante il monologo della nipote#Sanremo2020 pic.twitter.com/nkIxguZzaB — Giuli (@giuliaaar_) February 4, 2020

