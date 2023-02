Sanremo 2023, pagelle look prima serata: Amadeus apre in smoking con cristalli: 7. Mattarella elegantissimo in blu notte: 9

Sanremo 2023 è al calcio d'inizio e come sempre gli occhi sono puntati sui look. Sorvegliata speciale Chiara Ferragni, che all'Ariston indosserà Dior e Schiaparelli, ma l'attesa è soprattutto per il monologo, per il quale potrebbe indossare un abito speciale. Amadeus, come di consueto, sfoggia qualcuno dei suoi estrosi smoking Gai Mattiolo, mentre c'è grande attesa per Anna Oxa, una che la storia della moda al Festival l'ha fatta fin dagli esordi, anticipando mode e tendenze (come per esempio l'indimenticato abito a vita bassa con perizoma a vista).

Sanremo 2023, diretta prima serata. Benigni a Mattarella: «Presidente, Amadeus ha più mandati di lei!»

Gianni Morandi in velluto: 5

«Ha sfoderato una poltrona», vocifera qualcuno. Diciamo che la scelta dello smoking di velluto non svecchia, ma Gianni è Gianni e l'outfit è nel suo stile. C'è pure qualche paillette, tanto per non farsi mancare nulla. Tipo accozzaglia. Gianni, puoi fare di meglio.

Mattarella in blu scuro all'Ariston: 9

Mai avremmo pensato di dare un voto di look al Presidente della Repubblica, ma a Sanremo tutto è permesso: Mattarella, per l'esordio all'Ariston, sfoggia un completo blu notte con cravatta in tinta. E fa bene: estremamente elegante e tutt'altro che scontato.

Amadeus apre in paillettes: 7

Per lanciare l'edizione 2023 del Festival Amadeus sceglie - come era ovvio - il suo amato smoking Gai Mattiolo, che stavolta brilla di cristalli, tanto per fare un po' di contrasto con il velluto bordeaux di Gianni Morandi. Il personaggio è quello: nulla che non ci aspettassimo.

I designer

Anna Oxa ha fatto sapere di non avere un designer di riferimento, ma si vocifera che abbia scelto diversi capi di Dolce&Gabbana. Elodie, invece, che l'anno scorso aveva praticamente rotto l'internet con le sue mises super sexy firmate Versace, per il green carpet ha scelto un abito di vernice total black con cut out sui fianchi della maison francese Courrèges. Parlando di un'altra "sorvegliata speciale", Mara Sattei è stata la prima vittima di un incidente diplomatico, sfoggiando per le prove lo stesso look di Andrea Delogu, un tailleur nero lucido firmato Golden Goose. Da ora in poi probabilmente si coordineranno meglio. Ci sarà da dibattere (forse) per l'outfit dei Cugini di Campagna, noti per i loro look sui generis protagonisti di una querelle con i Maneskin: chissà se, per restare in tema, sceglieranno una mise che ricorderà la band romana? Marco Mengoni ha scelto, già per il green carpet, un look atelier Versace. Checco dei Modà invece vestirà Emporio Armani.

Gli stylist

Sanremo negli ultimi anni ha portato sotto i riflettori non solo cantanti e designer, ma anche gli stylist, di cui ci siamo abituati a vedere i nomi rimbalzare su siti web e feed Instagram. Lorenzo Posocco che veste Elodie, Marco Mengoni e Ariete, Rebecca Baglini che cura il look di Ultimo, Simone Furlan che vestirà Lazza (in Missoni), Mara Sattei e Madame. Tutti con un loro stile ben definito e una loro idea di come presentare i propri cantanti.