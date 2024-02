Sanremo, la classifica dei social: sul podio Annalisa e Angelina Mango. Ecco i più quotati dai bookmakers

Sarà la volta buona per Annalisa, sei partecipazioni al Festival in tredici anni di carriera (arrivando peraltro sul podio una sola volta, nel 2018 con Il diluvio universale)? Oppure la fortuna del principiante premierà una tra Alessandra Amoroso o Angelina Mango? Quando mancano due giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024, al via martedì 6 febbraio, i pronostici sul vincitore impazzano già, sui social e sui siti delle principali agenzie di scommesse. Che poi più che parlare di vincitore, al maschile, bisognerebbe parlare di vincitrice, al femminile.

Sanremo, sul podio Annalisa e Angelina Mango

Sì, perché le probabilità che vinca una donna, a dieci anni dall’ultima volta che una cantante sollevò la statuetta (Arisa, nel 2014 con Controvento), sono altissime. Per gli scommettitori la candidata numero uno è Annalisa con la sua Sinceramente.

Snai quota la vittoria della 38enne cantautrice di Carcare, provincia di Savona, 3,75. Sisal paga l’eventuale trionfo dell’ex alunna di Amici di Maria De Filippi quattro volte la cifra scommessa (a pari merito con Angelina Mango), GoldBet 3,50.

I FOLLOWER

Ma se Annalisa svetta nelle classifiche dei bookmakers, Alessandra Amoroso domina sui social. Ad analizzare il rapporto tra follower e interazioni dei social ufficiali dei 30 big in gara ci ha pensato DeRev, azienda di strategia digitale e comunicazione specializzata in social media, che nel 2022 pronosticò la presenza sul podio della coppia Blanco-Mahmood e di Gianni Morandi, e l’anno scorso fece il bis prevedendo un piazzamento tra i primi tre posti di Marco Mengoni e di Lazza.

La classifica di questa edizione vede la 37enne voce di Immobile - in gara con Fino a qui - in testa grazie a una delle community più ampie (8,9 milioni), seconda solo a quella di Emma (12,7 milioni) e un engagement - così nel gergo viene definito l’effettivo coinvolgimento dei follower - dell’1,13 percento che le fa superare di molto la collega (0,09 percento) ferma al sesto posto. La sorpresa? È Fiorella Mannoia, che conquista sui social numeri interessanti se visti attraverso la lente del televoto. Il pubblico da casa interverrà in quattro delle cinque serate e i risultati del televoto avranno, calcolatrice alla mano, un peso complessivo del 45,9 percento sulla classifica che nella serata di sabato indicherà i nomi dei cinque artisti che poi si giocheranno la vittoria (il voto della sala stampa, tv e web peserà per il 33,3 percento, quello della giuria delle radio peserà invece del 20,8 percento): poi a decretare il vincitore sarà la votazione congiunta di televoto, sala stampa e radio. La voce di Quello che le donne non dicono, in gara con Mariposa, vanta 2,8 milioni di follower complessivi, con un engagement superiore a quello della Amoroso, 1,8 percento.

Al terzo posto per DeRev c’è Ghali (4,4 milioni di follower, engagement dello 0,66 percento), al quarto la stessa Annalisa (5,1 milioni di follower, ma engagement dello 0,41 percento), al quinto Angelina Mango (1,2 milioni di follower e engagement del 2,17 percento, secondo solo al 3,17 percento dei Bnkr44, che però hanno 77 mila follower). Ed è proprio la cantautrice di Che t’o dico a fa’, in gara con La noia, la rivale di Annalisa nelle classifiche degli scommettitori: Snai quota la sua vittoria 4,50, Sisal e Goldbet 4.

I big sono pronti a mobilitare le loro truppe social e i giovani che seguiranno il Festival, armati dei loro smartphone, potrebbero fare la differenza: «Sarà un’edizione straordinaria, riunirà davanti ai televisori e i device milioni di italiani di qualunque età. Buon Sanremo a tutti», ha scritto ieri sui social l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che ha ringraziato Amadeus per «la passione, l’impegno e la professionalità».

IL PREMIO

I Negramaro, noni nella graduatoria social (3,5 milioni di follower e appena 0,25 punti percentuali di engagement), nelle classifiche degli scommettitori arrivano dopo Geolier e Alessandra Amoroso (la loro vittoria è quotata 8 da Snai e Goldbet, 9 da Sisal), ma ieri si sono aggiudicati il primo riconoscimento assegnato in questa edizione, il Premio Lunezia al miglior testo per Ricominciamo tutto. Fanalini di coda per i bookmakers sono Fred De Palma, Il Tre, i La Sad, i Bnkr44, BigMama e Maninni, le cui vittorie sono pagate oltre 100 volte la cifra scommessa. Occhio, però: nel 2019, prima del Festival, la vittoria di Mahmood era quotata alla Snai 51:1. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire.