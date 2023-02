Sanremo, Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston e Fedez si emoziona: «Ho fatto dei figli con questa donna»

Chiara Ferragni era la donna più attesa nella prima serata del Festival di Sanremo. E il suo ingresso sul palco dell'Ariston non ha deluso le tantissime aspettative sull'influencer più amata al mondo. Il suo vestito manifesto «Pensati libera», ha rapito i riflettori. Ma suo marito Fedez era teso tanto quando lei e su Instagram, al suo ingresso si scioglie in un applauso liberatorio.

Solo 24 ore fa Fedez prendeva in giro sua moglie su Instagra, rivelando quanta tensione avesse. «Si sta cag***o addosso», raccontava nelle storie Instagram. Ma dalla reazione avuta al suo ingresso, anche Fedez ha palesato un minimo di emozione. I riflettori inquadrano la Ferragni e il rapper si scioglie in un applauso liberatorio. Al grido di «Ho fatto dei figli con questa donna», Fedez scioglie tutta la tensione accumulata in questi giorni e rimane estasiato dal vestito mostrato dalla moglie, prima di scendere la famosa scalinata dell'Ariston.