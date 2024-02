Amadeus ha annunciato che durante la prima serata del festival di Sanremo ci sarà, come ospite, anche la mamma di Giovan Battista Cutolo, giovane musicista ucciso per strada a Napoli dopo una lite per un parcheggio.

