Sanremo, Fiorello show su Instagram: «Il bacio Fedez-Rosa Chemical? A confronto Achille Lauro sembra Cristina D'Avena»

Amadeus e Fiorello uniti (anche) da Instagram. Nella serata finale del Festival, il duo più famoso di questo ciclo di Sanremo, ha dato vita a un collegamento live sul social. Dopo un tentativo andato a male, Fiorello è riuscito a collegrarsi e si è preso la scena con le solite battute taglienti.

Fiorello in diretta su Instagram

Alla fine il collegamento con Fiorello riesce, ed è un successo. «Bhè una serata tranquilla! Sarebbe stato bello se Rosa Chemical avesse baciato gli artigiani della qualità», dice scatenando le risate di tutti. Poi rivolgendosi al direttore di Rai1 Stafano Coletta e in riferimento alle polemiche durante la conferenza stampa: «Stefano ma tu avevi controllato i testi di Gino Paoli?». Sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical: «Achille Lauro sembrava Cristina D'Avena a confronto». E ancora: «I Cugini di Camapagna? Neanche il bar di Guerre stellari è così. Siete meravigliosi, domani i dirigenti andranno tutti a casa però è stupendo», ha chiosato.

Il tentativo fallito

Amadeus avrebbe dovuto collegarsi su Instagram con Fiorello. Ha fatto partire la diretta e ha mandato l'invito a "Ciuri", ma dall'altra parte non è arrivato l'ok. E Fiorello, sconsolato, ha commentato la diretta: «Ma dov'è l'invito?». Ama ha poi cercato conforto con Chiara Ferragni: «Stavolta non ho sbagliato niente, vero?». E l'influencer stavolta non l'ha "attaccato": «Sì Ama, era tutto corretto». Intanto il profilo, aperto la prima sera di Sanremo, ha raggiunto 1.600.000 follower.