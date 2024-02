Venerus a Sanremo 2024 con Loredana Bertè: età, carriera, vita privata, chi è il musicista

Venerus duetta oggi (venerdì 9 febbraio), nella serata dedicata alle cover, con la grande Loredana Bertè, in gara al Festival di Sanremo 2024, sulle note di “Ragazzo mio” di Luigi Tenco, nella versione arrangiata da Ivano Fossati per la stessa Bertè nel 1984.

Vediamo insieme chi è il giovane cantautore e produttore.

Venerus chi è

Andrea Venerus è nato a Milano, nel quartiere San Siro, il 4 dicembre 1992 (ha quindi 31 anni). A 18 anni si trasferisce a Londra per studiare musica dove resta per cinque anni, venendo a contatto con diverse realtà musicali inglesi. Tornato in Italia, si trasferisce a Roma ed inizia a lavorare al suo progetto da solista.

La carriera

Nel 2018 pubblica il suo primo EP, “A che punto è la notte”. Da quel momento hanno inizio le prime collaborazioni, come quella con Gemitaiz e Franco126 nel singolo “Senza di me”, certificato doppio platino.

Nel 2019 realizza il singolo “Love Anthem No. 1”, prodotto insieme a Mace, che viene certificato disco d'oro. A maggio pubblica il suo secondo EP Love Anthem per poi iniziare la sua prima tournée, il “VibeTour Summer Edition”. Prende anche parte al “Metamorfosi Tour” di Noemi. Collabora con il rapper Ghali in qualità di coproduttore artistico (insieme a Mace) per il suo secondo album DNA del 2020, disco per il quale ha prodotto anche sei brani (tra cui il singolo Barcellona). Nel febbraio 2021 collabora alla realizzazione di numerose tracce dell'album OBE di Mace.

Nel 2021 esce il suo album d'esordio “Magica musica”, che unisce sonorità pop ad alcune soul, elettroniche e rock, ottenendo ottime recensioni dai critici e al quale fa seguito una tournée a livello nazionale. Dal disco vengono estratti i singoli “Canzone per un amico”, “Ogni pensiero vola”, “Appartamento” (con Frah Quintale) e “Brazil”.

Ad aprile si esibisce durante la trasmissione televisiva Propaganda Live con i brani “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco e “Lucy”, suo pezzo.

A seguito del tour di Magica musica, viene pubblicato su doppio vinile l'album dal vivo “Magica musica Tour 2021”, contenente alcuni pezzi selezionati registrati durante i concerti estivi, tra cui i lunghi assoli strumentali suoi e della sua band.

Per il 2022 annuncia le tappe della tournée “Estasi degli angeli”, da lui concepita come un'esperienza più che come un concerto. Successivamente annuncia “Piano soltanto Europe”, il suo primo tour europeo dove si è esibito da solista accompagnato da un pianoforte: ha suonato in città come Berlino, Barcellona, Londra e Madrid.

Collabora con Elisa, per la quale coproduce con Mace il brano “Tienimi con te”, uscito a novembre 2022. Il 16 dicembre dello stesso anno ha pubblicato il singolo “Resta qui”, che ha anticipato l'uscita del secondo album “Il segreto”. Rispetto a “Magica musica”, esso è stato registrato in presa diretta presso la sua casa-studio a Milano, senza l'utilizzo del metronomo e sovraincisioni.

Influenze musicali

Tra le sue influenze musicali più importanti Venerus ha citato i Pink Floyd e David Bowie.

Vita privata

Sulla vita sentimentale di Venerus non si hanno grandi informazioni, non si sa, infatti, se abbia o meno una fidanzata. Ama i gatti e ne possiede diversi, definendosi un “cat parent”.

Il duetto con la Bertè

Subito dopo l'annuncio dato da Amadeus dei duetti di Sanremo, Venerus ha affidato ai Social questa sua dichiarazione: «Ok scrivo così, di getto ma di cuore, come si scrivono le canzoni, perché tutto questo ha profondamente a che fare con la musica. Sento che questa occasione è arrivata dal cielo come una benedizione: utilizzo volentieri questo termine perché ne riconosco le qualità e i tratti magici e spirituali. In questo momento del mio percorso è come se si fosse aperto uno spiraglio nel cielo ed è discesa una luce e mi è venuta a prendere dandomi la mano, e questa cosa vince su tutto e attraversa indisturbata tutti gli strati della vita fino ad arrivare al cuore. Accanto a Loredana è come una benedizione, a tutti gli effetti lo è. Lei mi cerca coi suoi occhi per sempre giovani e si apre sempre in un emozionante sorriso. È molto affettuosa nei miei confronti e io cerco di essere il compagno ideale al suo fianco. Loredana è splendida, è dolce, è delicata, è forte, è storia, è vita, è grande dignità e amore. E io cerco di essere come la luce nei suoi occhi, niente di più, niente di meno. Per essere lì con lei, e per lei, e per me».