Fuortes nominato sovrintendente del teatro San Carlo, il ministro Sangiuliano: farà bene

La nomina del nuovo sovrintendente del San Carlo è arrivata prima del previsto. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha accolto la proposta, deliberata a maggioranza con l’astensione di un solo componente (la Regione), da parte del consiglio di indirizzo della Fondazione lirica presieduta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e ha nominato Carlo Fuortes, 63enne manager romano.

L'ex amministratore delegato Rai è chiamato a occupare posto lasciato libero da Stéphane Lissner, il manager francese pensionato per decreto legge e che ha presentato ricorso chiedendo anche i danni.

L’incarico durerà fino all’aprile 2025, fino alla scadenza del mandato del consiglio di indirizzo, ma solo per una questione tecnica: è già previsto un rinnovo perché possa restare alla guida per un quinquennio. «Mi congratulo per l’indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un’eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene», ha detto il ministro Sangiuliano.