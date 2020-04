Gianrico Tedeschi compie 100 anni, una vita sul palco: gli auguri di Sergio Mattarella

Il Presidente #Mattarella ha inviato a Gianrico #Tedeschi, in occasione del 100º compleanno, un messaggio di auguri nel quale, ricordando le sue grandi interpretazioni, lo ringrazia per una vita interamente dedicata al #teatro — Quirinale (@Quirinale) April 20, 2020

ha trascorso unae la sua è stata molto lunga. Oggi, infatti, l'attore e doppiatore milanese compiedi un secolo fa ae ha raggiunto questo traguardo in un periodo in cui non potrà festeggiare degnamente, ma a lui sono arrivati gli auguri delha inviato a Gianrico Tedeschi, in occasione del centesimo compleanno, un messaggio di auguri nel quale, ricordando le sue grandi interpretazioni, lo ringrazia per una vita interamente dedicata al teatro», si legge inNato nel 1920, è partito per laappena ventenneed è finito in un lager nazista in Germania. Persino durante la prigionia non ha dimenticato l'amore per il teatro e ha iniziato a recitare con i suoi compagni. Una passione che lo accompagnava sin da quando era bambino, quando suo padre lo accompagnò a vederin “Spettri” diLa pièce del padre del dramma borghese lo colpì per la potenza del suo realismo e una volta finita la guerra potè seguire i suoi sogni e iscriversi all'Per il suo debutto fu diretto dal grandeper poi proseguire la carriera dividendosi tra teatro e cinema. Ha lavorato con registi comee diviso il set con attori del calbro diNegli ultimi anni ha avuto accanto giovani interpreti comeIn televisione è apparso negli storici sceneggiati Rai, è diventato un personaggio die ha affiancatoHa recitato fino a pochi anni fa in “Dipartita finale” con la regia di Branciaroli. Il suo compleanno rappresenta l’occasione per celebrare l'uomo e l'interprete.