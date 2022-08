“Marateatro festival” torna con un ricco programma tutto napoletano

Napoli e la sua arte assoluta protagonista della IX edizione del “Marateatro festival”, la manifestazione culturale che si svolge d’estate a Maratea dal 2014, sotto la direzione artistica del regista Giuseppe Miale di Mauro. Il Marateatro festival, grazie all'impegno e alla caparbietà dell'organizzatrice Beatrice Federico, è diventato un punto di riferimento e crocevia di un pubblico decisamente trasversale, in una città viva e culturalmente dinamica, meta fissa di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Si parte il 16 agosto a ritmo di jazz con Magda & Nico e il loro “Sax and piano show”: un concerto di musica live italiana ed internazionale con i più grandi successi della musica rock, pop, storica e contemporanea. Il 18 agosto la protagonista sarà Maria Bolignano con lo spettacolo “Femminile singolare” in scena al giardino delle Arti: uno spettacolo comico incentrato sulla figura di due donne che si alternano al loro alter ego.

Il 19 agosto la rassegna si chiuderà con la magnifica Lina Sastri e il suo “concerto napoletano”: un viaggio nelle atmosfere della grande tradizione musicale napoletana. Un concerto classico dove in palcoscenico con l’interprete ci sono i cinque musicisti, disposti in due semicerchi ed una sedia illuminata. L’atmosfera visiva e musicale è assolutamente lirica, pronta a spezzarsi talvolta su ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da lontano, e va fino all’origine, per tornare poi alla melodia, alla memoria, sia con le parole e i brani citati, sia con la musica. Il concerto evento conclusivo si terrà al parco Tarantini.