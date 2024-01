Morto Enzo Moscato, il teatro napoletano piange il genio della Nuova Drammaturgia

Si è spento oggi dopo una lunga malattia Enzo Moscato, 76 anni, classe 1948. L'autore, regista e attore era considerato il massimo esponente della Nuova Drammaturgia Napoletana, quella nata post Eduardo De Filippo e che al suo interno ebbe altri magnifiche stelle come Annibale Ruccello. Autore prolificissimo, Moscato dagli anni Ottanta in poi ha raccontato i disagi sociali di un intero popolo, spesso ambientando i suoi drammi in quei Quartieri Spagnoli che tanto amava e che non ha mai lasciato. La sua vingua era vivida, musicale; i suoi personaggi ambigui, contraddittori, ma pieni di vita.

Dopo aver frequentato il liceo classico Genovesi, Moscato si laureò in Filosofia alla Federico II con una tesi sui rapporti tra i movimenti politici di liberazione sessuale e la psicoanalisi. Nel 1980 iniziò l’attività in teatro con un notevole successo di pubblico e di critica. Scannasurice, Signurì signurì, Piece noire, Rasoi, Ragazze sole con qualche esperienza, Embargos, Luparella, Ritornanti, Toledo Suite: tantissimi i capolavori scritti, messi in scena e interpretati in quarant'anni di carriera.

Moscato ha anche ricoperto incarichi di direzione artistica per il Teatro Mercadante - Stabile di Napoli negli anni 2003-2006, per il Festival Internazionale di Teatro - Benevento Città Spettacolo negli anni 2007-2009; dal 1990 è il direttore artistico della "compagnia teatrale Enzo Moscato".

Ha partecipato anche a diversi film, a partire da «Morte di un matematico napoletano» di Mario Martone.

Ha quindi tenuto corsi per il conseguimento del Master in scrittura teatrale presso l'Università Suor Orsola Benincasa, ha condotto corsi e laboratori di drammaturgia e scrittura teatrale presso l'Università degli Studi di Salerno a Fisciano vicino Salerno, presso il Centro Studi di Napoli sul teatro meridionale, napoletano ed europeo, e altre istituzioni.

«Come drammaturgo, mi sono sempre lasciato andare a contrazioni (monologhi) e dilatazioni (testi con più personaggi); ma più vado avanti, più sento il teatro come azione collettiva» aveva raccontanto in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. «La libidine violenta è soltanto quella che da 40 anni mi spinge a scrivere teatro e a stare su un palcoscenico. Il senso lo lascio al pubblico. Il senso è il non senso. D'altra parte, chi mi conosce lo sa, io faccio ciò che devo. Le storie mi nascono dentro, mi catturano e mi costringono a scriverle. E, poi, non amo il teatro rassicurante e referenziale; e rifiuto lo spettatore passivo, che non si impegna in alcuno sforzo per tentare di delucidare quel senso o che è incapace di abbandonarsi alla sua mancanza. Ma, mi domando, che cosa è stato fatto finora per formare un pubblico evoluto, per educarlo ai nuovi linguaggi, a un teatro d'inquietudine e non di consolazione?».