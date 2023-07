Napoli, «Passione, Differenze, Altre Visioni» è un gioco di sguardi tra le arti: la nuova stagione di Sala Assoli

«Passione, Differenze, Altre Visioni»: sono le linee guida della proposta artistica 2023-24 di “Casa del Contemporaneo” e della nuova stagione di Sala Assoli. A sintetizzarla, l’immagine del fiore della passione, che esprime fedeltà ad un passato fecondo, capace di rinnovare – da quasi 40 anni – la promessa d’amore per la ricerca teatrale.

La sala si inserisce nella geografia urbana dei Quartieri Spagnoli come una porta spalancata sul Contemporaneo.

Assoli è una scatola nera aperta a diversi linguaggi creativi, che cambia configurazione ogni sera, divenendo teatro, sala concerti, spazio museale, camera oscura. E mentre in città chiudono le sale cinematografiche, si configura come un nuovo polmone civile per respirare cinema.

«Passione, Differenze, Altre Visioni» è una proposta artistica che vede il teatro come un terreno aperto, pronto ad accogliere flussi poetici provenienti da cinema, musica, danza, fotografia, performance. La stagione 2023-24 sarà un percorso nelle arti, che presta attenzione alla produzione drammaturgica del Sud e celebra il ricordo di artisti come Ruccello, Neiwiller e Francesco Silvestri.

24 visioni teatrali; una nuova dedica d’appartenenza alla poetica di Enzo Moscato declinata stavolta al femminile; un festival queer curato da Giuseppe Affinito; tre percorsi nel cinema guidati da Angelo Curti, Leonardo Di Costanzo, Pasquale Marrazzo; quattro progetti musicali; quattro momenti dedicati alla danza contemporanea; lo storico appuntamento con “Il sabato della fotografia”, curato da Pino Miraglia e un’azione artistica di Domenico Mennillo, che apre lo spazio alla performing art.

Sala Assoli accoglierà vari altri appuntamenti nel corso della stagione, arricchendo la proposta con presentazioni di libri, eventi speciali e sorprese all’insegna dell’arte e della cultura.