Per un teatro di provincia non è mai facile fare cultura, specialmente in territori difficili come Afragola. Oggi in tempi di quarantena ancora di più. Ma il Teatro Gelsomino non demorde. Nasce per questo il canale tv web del Teatro Gelsomino. Tutti possono andare su YouTube, scrivere “Teatro Cinema Gelsomino” ed iscriversi. In questo modo si potrà seguire direttamente dalla poltrona di casa, in totale comodità, il cartellone dei nuovi eventi web anche in smart tv.



Questa la nuova iniziativa, di facile accessibilità, messa in campo dalla Gabianella Club e dal suo manager Gianluigi Osteri. Tanti gli artisti dello spettacolo pronti a mettere la propria arte al servizio del nuovo pubblico 3.0: da Maurizio Casagrande a Paolo Ruffini, passando per Gino Rivieccio e Lino D’Angio. Domenica 19 aprile sarà di scena Sal Da Vinci, artista poliedrico da sempre legato al teatro Gelsomino, che con la sua arte ci farà compagnia in questo tempo di quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA