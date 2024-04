“A testa alta” su Real Time: il nuovo programma sulle donne

Si chiama “A Testa Alta” ed è il nuovo programma televisivo che andrà in onda prossimamente su Real Time grazie all'idea di Alessia Porsenna, la produzione di Alfredo Carbone della Big Bang Production, l’autrice Nadia Forini e lo showrunner Roberto Pascal Pisani.

Il cuore pulsante di “A Testa Alta” ruota attorno alla donna in cerca di un cambiamento, desiderosa di affrontare disagi e di riscrivere il proprio destino. Si tratta di un'opportunità per un cambiamento radicale, per voltare pagina e abbracciare una nuova visione di se stesse.

Le protagoniste delle puntate di “A Testa Alta” saranno guidate in questo viaggio di trasformazione sia interiore che esteriore grazie alle sensibilità e alla conoscenza del mondo delle donne dell'hairstylist casertano e curatore d'immagine, Mario Mosca, dell'influencer Rosa Perrotta e con il contributo del dottor Domenico Campa.

Tutte le puntate di “A Testa Alta” saranno disponibili anche sulla piattaforma Discovery Plus, accessibile tramite Amazon Prime.

Intanto ieri mattina il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha ricevuto a Palazzo Castropignano Mario Mosca, insieme al Consigliere comunale Francesco Guida. Il Sindaco Marino e il Consigliere Guida hanno espresso soddisfazione per questa iniziativa, che coinvolge un'eccellenza casertana, e hanno auspicato l'organizzazione di nuovi eventi, insieme a Mosca, che possano puntare l'attenzione sulla parità di genere e sul superamento del gender gap.