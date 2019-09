Adriana Volpe ricorda Nadia Toffa: «Mi supportò dopo le dichiarazioni di Giancarlo Magalli»

Sabato 21 Settembre 2019, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 17:18

, ospite a, racconta la sua storia lavorativa e nello specifico la bagarre legale cosuo collega per molti anni con il quale ha avuto uno scontro aperto non solo in tv e sui social ma anche in sedi legali. La conduttrice spiega di averlo querelato due volte e che ci sono due rinvii a giudizio, ma ribadisce la sua voglia di non mollare e di andare avanti.La sua, chiarisce la Volpe, è una battaglia fatta per tutte le donne. Ricorda anche che nel periodo più acceso dello scontro tra lei e Magalli le è stata molto vicina Nadia Toffa che espresse pubblicamente la sua solidarietà nei confronti della collega, non solo dal punto di vista professionale ma come donna. Tanto che dopo la morte della Iena Adriana le ha dedicato un dolce messaggio sulla sua pagina Instagram.In conclusione poi ricorda una battuta che fece Magalli durante un'intervista da Giletti, in cui disse chiaramente riferendosi a lei: «Ah io con le bestie non parlo». Poi quasi in lacrime aggiunge: «Noi dobbiamo tirare fuori la grinta e dimostrare alle nostre figlie che si può e si deve lottare e io mi sento di dover dare un esempio». Poi in lacrime dopo l'intervista viene consolata da Silvia Toffanin che la incoraggia: «Non devi piangere»